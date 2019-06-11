ИА «Ореанда-Новости» . Курдские власти, которые контролируют северо-восточные регионы Сирии, передали европейским странам 14 детей-сирот, рожденных в семьях боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает The Guardian.

Несовершеннолетних забрали представители Франции и Нидерландов 9 июня в населенном пункте Айн-Исса. Как отмечается, двух из них передали голландской правительственной делегации. Ещё 12 сирот, чьими родителями были приехавшие с территории Франции джихадисты, забрала делегация из МИД страны. Старшему из них 10 лет, все они жили в лагерях для беженцев.

Напомним, 5 июня сообщалось, что в США из Сирии возвратили детей и женщин, связанных с «Исламским государством». Восемь американских граждан были среди тысяч других, присоединившихся к ИГ. Курды ранее уже неоднократно заявляли, что не могут навсегда оставить на сирийской территории иностранцев.

К примеру, в марте Швеция отказалась пускать в страну детей террористов из Сирии. В то же время до этого Франция решила принять около 130 мужчин и женщин, подозреваемых в причастности к действиям «Исламского государства». По прибытии они предстанут перед судом и могут попасть в тюрьму, если будут признаны виновными.