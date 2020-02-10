10.02.2020, 08:45
Дипломат дал оценку отношениям РФ и КНР
ИА «Ореанда-Новости». Андрей Денисов, работающий в Пекине послом от России, рассказал по случаю Дня дипломата об отношениях России и Китая. По словам дипломата, на фоне взбаламученной обстановки в мире отношения РФ и КНР являются зоной кристаллизации.
Посол заявил, что Россия вышла в отношениях с Китаем на уровень, не предполагающий какие-то сенсации.
Дипломат отмечает устоявшееся сотрудничество двух стран по всем направлениям. По его словам, ранее президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин сказали, что партнёрство РФ и КНР вступило в новую эпоху. Посол добавляет, что это не только новых эпоха во взаимоотношениях двух стран, но и новая эпоха в мировом развитии.
Денисов заявляет, что, несмотря на то, что Россия и Китай сегодня не являются союзниками, у них есть близость по ряду важных позиций и общее понимание происходящего в мире.
Посол заявил, что Россия вышла в отношениях с Китаем на уровень, не предполагающий какие-то сенсации.
Дипломат отмечает устоявшееся сотрудничество двух стран по всем направлениям. По его словам, ранее президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин сказали, что партнёрство РФ и КНР вступило в новую эпоху. Посол добавляет, что это не только новых эпоха во взаимоотношениях двух стран, но и новая эпоха в мировом развитии.
Денисов заявляет, что, несмотря на то, что Россия и Китай сегодня не являются союзниками, у них есть близость по ряду важных позиций и общее понимание происходящего в мире.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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