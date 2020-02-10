Посол заявил, что Россия вышла в отношениях с Китаем на уровень, не предполагающий какие-то сенсации.По его словам, ранее президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин сказали, что партнёрство РФ и КНР вступило в новую эпоху. Посол добавляет, что это не только новых эпоха во взаимоотношениях двух стран, но и новая эпоха в мировом развитии.Денисов заявляет, что, несмотря на то, что Россия и Китай сегодня не являются союзниками, у них есть близость по ряду важных позиций и общее понимание происходящего в мире.