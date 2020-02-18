Сначала Безос планирует инвестировать в фонд 10 миллиардов долларов. Эти деньги будут выделять в виде грантов.Основатель Amazon подчеркнул, что резкое изменение климата представляет наибольшую угрозы для планеты сегодня. Поэтому, по словам Безоса, важно усовершенствовать существующие способы, так и исследовать новые методы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата на Землю.