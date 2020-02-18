18.02.2020, 23:17
Джефф Безос намерен выделить 10 млрд долларов на борьбу с изменением климата
ИА «Ореанда-Новости». Основатель компании Amazon Джефф Безос заявил, что создаёт фонд Bezos Earth Fund, который будет финансировать работу учёных, занимающихся проблемами изменения климата, пишет «Интерфакс».
Сначала Безос планирует инвестировать в фонд 10 миллиардов долларов. Эти деньги будут выделять в виде грантов.
Основатель Amazon подчеркнул, что резкое изменение климата представляет наибольшую угрозы для планеты сегодня. Поэтому, по словам Безоса, важно усовершенствовать существующие способы, так и исследовать новые методы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата на Землю.
Сначала Безос планирует инвестировать в фонд 10 миллиардов долларов. Эти деньги будут выделять в виде грантов.
Основатель Amazon подчеркнул, что резкое изменение климата представляет наибольшую угрозы для планеты сегодня. Поэтому, по словам Безоса, важно усовершенствовать существующие способы, так и исследовать новые методы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата на Землю.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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