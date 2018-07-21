ИА «Ореанда-Новости». Джеймса Ганна, который являлся режиссёром первых двух частей «Стражей Галактики», уволили с должности.

По заявлению Алана Хорна, председателя совета директоров компании Disney, увольнение режиссера перед съемками третьей части фильма связано с давними обвинениями в сторону Джеймса Ганна.

Как стало известно, в своем блоге в Twitter режиссёр еще недавно активно постил шутки про изнасилования, СПИД, Холокост и избиения детей. Твиты датируются 2008-2011 годами, но только сейчас они стали веской причиной для увольнения сотрудника.

«Лучшее в изнасиловании — это когда тебя перестают насиловать и ты такой: Вау, как же это здорово, когда тебя не насилуют!», — писал Ганн в своем Twitter.

Ранее, на данные твиты обратил внимание Майк Сернович, ультраправый писатель, и обвинил Джеймса Ганна в педофилии. Писатель пытался привлечь внимание компании Disney к высказываниям режиссёра и добиться его увольнения. Но разбирательство началось только летом 2018 года.

По заявлению представителей ЛГБТ-сообщества GLAAD, Джеймс Ганн также является гомофобом, о чем можно судить по его твитам. Несколько лет назад скандал удалось замять после ряда публичных выступлений Джеймса Ганна. В них он открыто признается в том, что именно его руке принадлежат те твиты, но публиковал он их с целью провокации и привлечения внимания. Режиссёр удалил более десяти тысяч записей, а потом и сам аккаунт, но довольно быстро восстановил его. Сам Ганн утверждал, что его ценности и убеждения кардинально изменились с тех пор.

Напомним, что Майк Сернович является одним из популяризаторов теории заговора, известной под названием «Пиццагейт». Связана она с появлением записей в социальных сетях и блогах о том, что пиццерия Comet Ping Pong связана с влиятельной в Америке организацией педофилов. В участии в данной организации обвиняются участники штаба Хиллари Клинтон. Данные выводы были сделаны после публикации личной переписки Подесты, одного из сторонников Клинтон, и владельца пиццерией о проведении мероприятия в рамках благотворительности. Данную новость активно распространяли последователи Дональда Трампа.

Громкое разбирательство было проведено в отношении Эдгара Уэлча, который начал стрельбу в пиццерии Comet Ping Pong. Пострадавших в том происшествии не было, но стрелок был приговорен к четырем годам тюремного заключения. По словам самого Уэлча, он искал в заведении штаб организации педофилов.