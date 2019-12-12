12.12.2019, 21:00
Для опознания погибших в колледже Одессы была назначена экспертиза
ИА «Ореанда-Новости». Для опознания погибших в колледже Одессы была назначена генетическая экспертиза, сообщает издательство «РБК».
В одесском колледже 4 декабря произошла трагедия. В результате пожара погибло 14 человек и 30 пострадало. Последние 2 тела были найдены сотрудниками поисково-спасательных работ в среду, 11 декабря. Официально были опознаны только 4 человека, оставшихся поможет опознать экспертиза по биометрическим данным. 22 пострадавших были отпущены домой, 8 человек продолжают находится под наблюдением врачей.
Сотрудники МЧС передали на исследование фрагменты электропроводки, чтобы определить очаг возгорания.
В одесском колледже 4 декабря произошла трагедия. В результате пожара погибло 14 человек и 30 пострадало. Последние 2 тела были найдены сотрудниками поисково-спасательных работ в среду, 11 декабря. Официально были опознаны только 4 человека, оставшихся поможет опознать экспертиза по биометрическим данным. 22 пострадавших были отпущены домой, 8 человек продолжают находится под наблюдением врачей.
Сотрудники МЧС передали на исследование фрагменты электропроводки, чтобы определить очаг возгорания.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии