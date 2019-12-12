В одесском колледже 4 декабря произошла трагедия. В результате пожара погибло 14 человек и 30 пострадало. Последние 2 тела были найдены сотрудниками поисково-спасательных работ в среду, 11 декабря.22 пострадавших были отпущены домой, 8 человек продолжают находится под наблюдением врачей.