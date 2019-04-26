ИА «Ореанда-Новости» Писатель и журналист Дмитрий Быков заявил в авторской программе «Один» о том, что его госпитализировали из-за отравления, однако причину отравления он пока не знает.

Напомним, ранее главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что Быков, вышедший недавно из комы, в ночь с 25 на 26 апреля запишет в больнице программу «Один». В передаче писатель успел рассказать слушателям, что никаких сенсаций они не услышат. По его словам, многие в интернете пишут, якобы у него диабет, однако это неправда. Он точно знает, что он отравился, несмотря на то, что врачи в его больнице тщательно скрывают от пациентов обстоятельства их госпитализации, так как умеют хранить врачебную тайну. «Я не знаю, чем я отравился, из-за чего у меня случился этот скачок и не понимаю, почему я фактически в самолёте на Уфу потерял сознание», — отметил журналист.

Быков также рассказал слушателям, о чём он начал думать после выхода из комы. Так, писатель отметил, что, по его мнению, Бог существует, ведь он поправился – одни только медикаменты в данной ситуации не помогли бы.

Напомним, Дмитрия Быкова доставили в больницу в Уфе 16 апреля. Журналиста госпитализировали с подозрением на инсульт. Чуть позже этот диагноз не подтвердился. 18 апреля Быкова на самолёте доставили в Москву для продолжения интенсивного лечения. 21 апреля он пришёл в сознание и сообщил о планах вернуться к работе.