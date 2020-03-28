28.03.2020, 23:00
ДНР частично закрыла границу с Россией и ЛНР из-за коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Власти ДНР решили ввести запрет на въезд на территорию республики со стороны России и ЛНР, пишет «МК».
Въезд запрещён всем кроме граждан России и сотрудников международных миссий. В частности, речь идёт о мониторинговой миссии ОБСЕ, представителях Красного Креста и ООН на Украине.
Ранее власти ДНР закрыли границу с Украиной, чтобы не допустить распространение коронавируса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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