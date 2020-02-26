Каримова пообещала отдать средства в пользу Узбекистана. Обращение опубликовано в Instagram её дочери.Каримова сообщает о своей готовности "ради сохранения здоровья и семьи" отказаться от претензий на деньги, которые остались у её семьи, но заморожены в Швейцарии. Она утверждает, что желать передать Узбикистану 686 миллионов долларов, если будет принята упрощённая процедура закрытия дела. Каримова заявляет, что ей необходимы серьёзные операции.