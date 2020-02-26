26.02.2020, 11:02
Дочь Каримова за свободу пообещала властям Узбекистана полмиллиарда долларов
ИА «Ореанда-Новости». Гульнара Каримова, дочь первого президента Узбекиста Ислама Каримова, которая отбывает тюремный срок, предложила Шавкату Мирзиееву, занимающему должность главы государства, более полмиллиарда долларов за свою свободу. Каримова пообещала отдать средства в пользу Узбекистана. Обращение опубликовано в Instagram её дочери.
Каримовой заявлено, что за годы, проведённые в тюрьме, она многое обдумала и осознала. По словам Каримовой, её дело вели с нарушениями, но на её жалобы ей отвечали шаблонными отписками.
Каримова сообщает о своей готовности "ради сохранения здоровья и семьи" отказаться от претензий на деньги, которые остались у её семьи, но заморожены в Швейцарии. Она утверждает, что желать передать Узбикистану 686 миллионов долларов, если будет принята упрощённая процедура закрытия дела. Каримова заявляет, что ей необходимы серьёзные операции.
Каримовой заявлено, что за годы, проведённые в тюрьме, она многое обдумала и осознала. По словам Каримовой, её дело вели с нарушениями, но на её жалобы ей отвечали шаблонными отписками.
Каримова сообщает о своей готовности "ради сохранения здоровья и семьи" отказаться от претензий на деньги, которые остались у её семьи, но заморожены в Швейцарии. Она утверждает, что желать передать Узбикистану 686 миллионов долларов, если будет принята упрощённая процедура закрытия дела. Каримова заявляет, что ей необходимы серьёзные операции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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