ИА «Ореанда-Новости» Шквал насмешек обрушился на Иванку Трамп после её участия в саммите G20 в Осаке.

Пользователи сети Интернет подсчитывают, сколько раз дочь президента США просчиталась на саммите, пытаясь вмешиваться в беседу с мировыми лидерами.

Французы даже придумали издевательский хэштег #unwantedivanka, который быстро подхватили на просторах интернета.

Ранее правительство Франции опубликовало ролик, быстро ставший вирусным — на нем Иванка Трамп встревает в разговор премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, главы МВФ Кристин Лагард и президента Франции Эммануэля Макрона с неуместной репликой.



