ИА «Ореанда-Новости». Конституционный суд Молдавии вынес решение о временном отстранении от должности действующего президента Игоря Додона, аргументировав его тем, что молдавский лидер отличился непоколебимой позицией касательно новых назначений в кабинет министров. По решению суда место у штурвала временно займёт председатель парламента или премьер-министр. Существуют опасения, что происходящее может закончиться для Молдавии политическим кризисом.

Игорь Додон отказался утвердить на свои посты новых министров, кандидатуры которых ему дважды были предложены Павлом Филипом – главой правительства. Ранее премьер-министр отстранил от работы двух политиков, занимавших посты министров здравоохранения и сельского хозяйства менее года.

Лидер Демократической партии Молдовы, оппозиции, имеющей в парламенте большинство, пояснил решение тем, что, несмотря на серьёзный объём проделанной работы, народ ждёт более высокого качества и более быстрых результатов, а также непосредственной связи с руководителями ряда учреждений. Оба отстранённых министра – представительницы прекрасного пола, и Владимир Плахотнюк отметил, что на данном этапе областям необходим «более эффективный и мужественный управленческий подход».

Павел Филип предлагает утвердить на позицию министра здравоохранения, труда и социальной защиты Сильвию Раду, исполнявшую обязанности мэра Кишинёва. Своё несогласие с этой кандидатурой президент Молдавии объясняет тем, что у Раду нет медицинского образования, и будет лучше, если пост займёт человек, который в этой сфере разбирается.

Второй кандидат, не устроивший президента Додона - Николай Чубук, претендующий на должность министра сельского хозяйства и регионального развития, но его профессионализм неоспорим. Однако, Додон отметил, что сомневается в неподкупности потенциального министра.

Сам Додон назвал своё отстранение «двойным беззаконием». В свете этих кадровых споров он даже призывал правительство уйти в отставку.

В последний год президент отстранялся от должности уже трижды – и каждый эпизод связан всё с той же проблемой выбора подходящих кандидатур.

Президент Молдавии в условиях ограниченных полномочий активно использует своё право не подписывать те документы, с содержанием которых он не согласен.