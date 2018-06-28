ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . В китайской провинции Ганьсу толпа вместо того, чтобы оказать помощь девушке, пытающейся покончить с собой, скандировала призывы прыгать.



Уже не первый случай произошёл в Китае, когда прохожие не оказали помощь попавшему в беду человеку. В этот раз помощь требовалась девятнадцатилетней китаянке по фамилии Ли, страдавшей от депрессии. По словам отца девушки, Ли подвергалась домогательствам со стороны учителя в учебном заведении и два года назад уже пыталась свести счеты с жизнь, но тогда её удалось спасти.



В это раз масла в огонь подлила скандирующая толпа, люди в которой наблюдали за действиями девушки. Очевидцы утверждают, что Ли взобралась на козырёк и долго сидела там, решаясь на суицид. Её заметили прохожие и стала собираться толпа. Люди начали снимать происходящее на мобильные телефоны. Сначала очевидцы просто наблюдали за несчастной китаянкой, но потом кто-то стал выкрикивать, чтобы девушка уже быстрее сделала то, зачем она взобралась на здание, они уже устали ждать, а кто-то опаздывает на работу. Подъехавшие спасатели не успели спасти Ли, она всё-таки спрыгнула с козырька здания. Когда девушка полетела вниз, толпа стала радостно скандировать.



Представители правоохранительных органов уже арестовали несколько человек, остальных подстрекателей к самоубийству сейчас разыскивают. Скорее всего, этим людям будут предъявлены обвинения по статье доведения до самоубийства.



В мае 2018 года толпа китайцев в Шэньяне уговаривала прыгнуть человека. Исследователи отмечают, что в Китае распространён феномен под названием «kàn rènao», т.е. безучастное наблюдение, когда какое-то событие собирает толпу людей, которые не предпринимают действий, а просто наблюдают за происходящим. Например, в Китае фиксировались случаи автомобильных аварий, уличных драк и попыток суицида, где люди не пытались помочь, а безучастно смотрели и снимали на телефон.

По данным статистики, Китай находится на лидирующих позициях по числу самоубийств. Каждый год пытаются свести счеты с жизнью два миллиона человек, у двухсот тысяч человек эти попытки оказываются успешными. Наиболее распространёнными причинами суицида считаются расстройства психики, социальная изоляция, финансовые и личные проблемы. Чаще всего покончить с жизнью решают молодые люди.