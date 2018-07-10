ИА "Ореанда-Новости" Глиняный черепок на котором отчетливо видны несколько строк из всемирно известного произведения Гомера «Одиссея» был обнаружен археологами во время раскопок в Греции. Ученые выдвинули предположение, что данную находку можно считать наиболее древней из всех известных фрагментов эпоса легендарного древнегреческого поэта.

Гомера, жившего в VIII век до н. э. принято считать автором «Иллиады»(которая считалется древнейшим памятником европейской литературы ) и «Одиссеи».

В одном из святейших мест Греции - на Олимпии - археологическая экспедиция проходила под эгидой немецких ученых, которые работали вместе с греческими специалистами. Министерство культуры страны подтвердило достоверность информации, которая поступила в СМИ несколько дней назад.

На черепке, который исследователи обнаружили на Пелопоннесе, сохранилось 13 строк произведения «Одиссея». Переводчики уже обработали найденный фрагмент текста. Он соответствует XIV песни, где царь Итаки, который прибыл на родной остров, беседует со свинопасом Эмвеем.

По предварительной оценке данная находка принадлежит эпохе римского правления над Грецией – III век нашей эры. Хотя точный возраст таблички ученым еще предстоит выяснить, представители греческого министерства культуры отмечают, что это в любом случае «важнейший археологический, изобразительный, литературный и исторический экспонат».

Увидеть находку всем любопытным пока не представляется возможным, так как черепок будет отправлен на подробное изучение. Специалисты со всей Европы планируют лично убедиться в его подлинности. После проведения всех необходимых исследований и процедур табличка будет отправлена в один из музеев Греции.

«Одиссея» - классическая поэма, созданная предположительно в VIII веке до н. э. или несколько позже, автором которой принято считать странствующего поэта Гомера. Поэма состоит из 12 110 стихов, которые впоследствии были разделены на 24 песни. Автор описал 10-летние путешествие царя Итаки Одиссея на пути домой, а так же приключения его жены Пенелопы.

Само произведение в изобилии наполнено мифическими элементами, такими как встречи с циклопами, волшебницами и богами. Первым классическим переводом гомеровской «Одиссеи» на русский язык принято считать работу В.А. Жуковского 1849 года.