Учёным удалось подойти к этому виду на довольно близкое состояние.

Шестижаберная акула является самой крупной рыбой этого семейства. Группа учёных, ведущих свою научную деятельность в стенах Университета американского штата Флорида, погрузилась на подводном аппарате под названием «Nadir». Именно во время этого погружения акула и попала на видео. Команда смогла увидеть шестижаберную акулу практически вблизи. По информации, предоставленной одним из участников научной экспедиции, размеры акулы были сопоставимы с размерами субмарины. Шестижаберная акула оказалась женской особью и вела себя довольно агрессивно – делала активные попытки отгрызть гарпун, установленный на поверхности подводного аппарата. Это событие было зафиксировано на кадрах видеоролика. Следует уточнить, что погружения экспедиции организованы в рамках проведения проекта, основанного компанией OceanX. Группу исследователей возглавил учёный по имени Дин Граббс.

Шестижаберные акулы являются довольно крупными особями. В отличие от всех других акул этот вид имеет шесть жабер, а не пять. Отсюда и происходит её название. В длину акула достигает пять метров, а вес составляет свыше одной тонны. Самая крупная обнаруженная акула в длину была около пяти с половиной метров. Примечательно, что особи женского пола значительно по масштабам превышают самцов. Она также является одним из древнейших видов на планете – её существование составляет сто восемьдесят миллионов лет.