ИА «Ореанда-Новости» Британская Группа Duran Duran отыграет 16 июля сольный концерт в американском музее Rocket Garden Космического центра Кеннеди во Флориде.

Дата выбрана не случайно, поскольку в этот день отмечается 50 лет с того момента, как космический аппарат «Аполлон-11» совершил посадку на Луну.

Музыканты, исполняющие музыку в стиле нью вейв и синти-поп начнут своё выступление в 22.30. Под открытым небом на фоне космических аппаратов Duran Duran исполнят свои самые известные хиты.

Программа выступления обещает быть зрелищной. В частности, ожидается шоу с участием дронов, которые под музыку будут проецировать в пространстве «летающие скульптуры».

Цена билета на шоу составит 300 долларов. Часть выручки пойдёт в благотворительный фонд, поддерживающий космические программы.