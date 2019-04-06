ИА «Ореанда-Новости». Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на 1 млн долларов – они обменивали фальшивые iPhone на настоящие, после чего их продавали.

Отмечается, что студенты привозили из Китая в США поддельные устройства, обращались в Apple с заявлением, что смартфоны не включаются и писали заявки на возмещение.

Всего студентам удалось поменять таким способом 1493 смартфона. Настоящие iPhone они потом продавали в Китае. Компания теперь собирается подать на них в суд и взыскать ущерб.