Отмечается, что студенты привозили из Китая в США поддельные устройства, обращались в Apple с заявлением, что смартфоны не включаются и писали заявки на возмещение.Всего студентам удалось поменять таким способом 1493 смартфона. Настоящие iPhone они потом продавали в Китае. Компания теперь собирается подать на них в суд и взыскать ущерб.