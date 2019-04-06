06.04.2019, 11:18
Два студента из Китая обманули Apple на миллион долларов
ИА «Ореанда-Новости». Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на 1 млн долларов – они обменивали фальшивые iPhone на настоящие, после чего их продавали.
Отмечается, что студенты привозили из Китая в США поддельные устройства, обращались в Apple с заявлением, что смартфоны не включаются и писали заявки на возмещение.
Всего студентам удалось поменять таким способом 1493 смартфона. Настоящие iPhone они потом продавали в Китае. Компания теперь собирается подать на них в суд и взыскать ущерб.
Отмечается, что студенты привозили из Китая в США поддельные устройства, обращались в Apple с заявлением, что смартфоны не включаются и писали заявки на возмещение.
Всего студентам удалось поменять таким способом 1493 смартфона. Настоящие iPhone они потом продавали в Китае. Компания теперь собирается подать на них в суд и взыскать ущерб.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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