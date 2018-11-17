ИА «Ореанда-Новости» В Вашингтоне в рамках встречи Павла Климкина, министра иностранных дел Украины, и Майка Помпео, госсекретаря США, были обсуждены вопросы стратегического партнёрства. В том числе - совместная борьба с "российской агрессией".

Причиной встречи послужила десятая годовщина подписания хартии Украина-США о стратегическом партнёрстве. "Этот документ определяет основополагающие принципы взаимоотношений между нашими двумя демократиями, - отзывается о хартии Павел Климкин.

Общие ценности, которыми руководствуются страны в пределах сотрудничества, - это "поддержка демократии, экономическая свобода, уважение прав человека и сохранение территориальной ценности".

В рамках встречи стратегические партнёры решили создать три новые двусторонние рабочие группы, которые сосредоточатся на вопросах безопасности и противодействию российской агрессии; правах человека и гуманитарных вопросах; а также экономике и энергетике.

Эти группы будут встречаться регулярно для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес и нацеленные на достижение общих целей.

Что касается многократно упомянутой "российской агрессии", в планах Украины и США числится "необходимость восстановления контроля" над территориями Крыма, Донецкой и Луганской областями.

Особенное внимание стоит уделить тому, что на официальном сайте МИДа Украины Крым называют оккупированной территорией, предполагая Россию прямым агрессором.

Кроме того, Украина и США собираются разместить на территориях Донбасса "полноценные силы международной безопасности под мандатом ООН". На к 2019 году страны собираются провести совместные учения не только военные, но и связанные с кибербезопасностью.

Судя по документу, составленному по результатам встречи, основная тема, которая действительно обсуждалась между двумя "демократиями" — это Россия. Буквально каждый вопрос был связан с деятельностью РФ, каждая неудача, каждый недовольный. Разве что энергетика и экономика не так сильно связывалась с деятельностью "российских агрессоров" - там в основном велись диалоги о том, в каком количестве и в каком качестве Америка даст Украине денег.