04.12.2019, 14:53
Двух дипломатов России в Германии объявили персонами нон грата
ИА «Ореанда-Новости»В МИД Германии два дипломата из посольства России в Берлине было объявлены персонами нон грата.
Ранее появились в СМИ сообщения о возможном введении правительством Ангелы Меркель дипломатических санкций против России, если будут найдены доказательства того, что Москва причастна к убийству этим летом в столице Германии гражданина Грузии.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства, регулярно опровергал то, что убийство гражданина Грузии в Берлине может быть каким-то образом связано с РФ.
В конце августа в районе Моабит неизвестным был застрелен гражданин Грузии 40 лет. Мужчина был ранен смертельно в голову. Спустя несколько дней сотрудниками германской полиции был задержан 49-летний гражданин России. В прокуратуре тогда заявили, что при нём было обнаружено оружие убийства. 30 августа появилась информация в СМИ, что задержанный может работать на российские спецслужбы.
Ранее появились в СМИ сообщения о возможном введении правительством Ангелы Меркель дипломатических санкций против России, если будут найдены доказательства того, что Москва причастна к убийству этим летом в столице Германии гражданина Грузии.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства, регулярно опровергал то, что убийство гражданина Грузии в Берлине может быть каким-то образом связано с РФ.
В конце августа в районе Моабит неизвестным был застрелен гражданин Грузии 40 лет. Мужчина был ранен смертельно в голову. Спустя несколько дней сотрудниками германской полиции был задержан 49-летний гражданин России. В прокуратуре тогда заявили, что при нём было обнаружено оружие убийства. 30 августа появилась информация в СМИ, что задержанный может работать на российские спецслужбы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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