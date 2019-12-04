В МИД Германии два дипломата из посольства России в Берлине было объявлены персонами нон грата.Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства, регулярно опровергал то, что убийство гражданина Грузии в Берлине может быть каким-то образом связано с РФ.В конце августа в районе Моабит неизвестным был застрелен гражданин Грузии 40 лет. Мужчина был ранен смертельно в голову. Спустя несколько дней сотрудниками германской полиции был задержан 49-летний гражданин России. В прокуратуре тогда заявили, что при нём было обнаружено оружие убийства. 30 августа появилась информация в СМИ, что задержанный может работать на российские спецслужбы.