ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Египет всегда привлекал Российских туристов своими пляжами, курортами, пятизвёздочными отелями и конечно же услугой под названием «Шведский стол». Посмотреть на пирамиды и позакупаться в сувенирных лавках любили миллионы Россиян, которые ежегодно приезжали в это древнее государства. Пожалуй, только Турция могла конкурировать со страной пирамид, в которой уже даже таблички с наименованиями писали знакомой всем азбукой, а официанты могли принять заказ на русском. Поэтому новость о закрытии Египта для туристов ввиду опасности теракта стала для многих настоящим шоком.

Не меньшим шоком такая новость стала и для местных, ведь щедрые русские клиенты приносили просто гигантский доход государству. Моментально все пляжи опустели, а немногие по-прежнему открытые заведения стали работать себе в убыток. Тем не менее на горизонте намечаются определённые перемены. Власти Египта всё это время не сидели сложа руки, а занимались организацией безопасности по всей территории страны. И вот 18 июня 2018 года министр гражданской авиации Египта Юнис аль-Марси который вступил на свой пост на прошлой неделе начал крупномасштабные проверки по стране. Подобные меры необходимы ради обеспечения безопасности всех приезжих.

В первую очередь проверки коснуться таких объектов как самолёты и аэропорты Каира, Хургады и Шарм-эш-Шейха. Министром уже были осмотрены 2 терминала международного аэропорта Хургады. Так же он удостоверился в надёжности новой процедуры досмотра, которая осуществляется благодаря новейшему оборудованию. Схожие проверки коснулись, как и самой столицы, так и аэропорта Шарм-эш-Шейха. Со слов министра становится понятно, что Египет поставил вопрос безопасности как один из важнейших, ведь на кону стоит не только сохранность людских жизней, но и миллиарды долларов которых лишается египетский бизнес.

Ведь особенность русских ещё и вот, что они готовы ехать на отдых даже во время серьёзных кризисов внутри государства принимается. К примеру, во время Египетской революции, когда армия пыталась снять радикального исламиста с поста президента, граждане России как ни в чём не бывало занимались своими обыденными делами, купались и отдыхали.