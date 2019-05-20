ИА «Ореанда-Новости». Силы безопасности Египта убили 12 подозреваемых боевиков-исламистов в Каире. Об этом сообщили 20 мая в министерстве внутренних дел страны на следующий день после подрыва туристического автобуса, в ходе которого ранения получили не менее 12 человек.

Накануне в районе Большого египетского музея возле автобуса, в котором ехали из аэропорта в район пирамид 25 южноафриканских туристов, сработало самодельное взрывное устройство, начинённое гвоздями и кусочками металла.

Представитель министерства внутренних дел сообщил, что подозреваемые боевики были убили во время рейда в их укрытие в районе Аль-Шорука, где, по его словам, члены террористической группы планировали серию атак для создания «атмосферы хаоса» в стране.

Египет обвиняет ликвидированную группу в принадлежности к запрещённой в стране организации «Братьев-мусульман». Старейшее исламистское движение Египта отрицает это и говорит, что стремится к переменам только мирными методами. Министерство заявляет, что подозреваемые были убиты в перестрелке, о ранениях или жертвах среди силовиков не сообщается. По словам представителя министерства, на месте перестрелки были обнаружены оружие и взрывчатка.

Расследование Reuters, проведенное в минувшем апреле, показало, что египетские силы безопасности уничтожили за последние несколько лет сотни подозреваемых боевиков, однако семьи погибших называют эти действия казнями. Правозащитные организации обвинили Египет во внесудебных казнях и в репрессиях в отношении гражданских лиц.



