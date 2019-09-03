03.09.2019, 21:42
Экс-глава Пентагона назвал самую опасную страну мира
ИА «Ореанда-Новости». Бывший глава Пентагона США Джеймс Мэттис заявил, что сегодня самой опасной страной в мире является Пакистан, пишет «МК».
Мэттис отметил, что пришёл к такому выводу из-за радикализации в обществе и наращивания ядерного потенциала.
Своё мнение бывший руководитель Пентагона высказал в книге «Call Sign Chaos: Learning to Lead». Там же он отметил, что его мнение о самом опасном государстве разделяют и «пакистанские военные».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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