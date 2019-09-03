ИА «Ореанда-Новости». Бывший глава Пентагона США Джеймс Мэттис заявил, что сегодня самой опасной страной в мире является Пакистан, пишет «МК».



Мэттис отметил, что пришёл к такому выводу из-за радикализации в обществе и наращивания ядерного потенциала.



Своё мнение бывший руководитель Пентагона высказал в книге «Call Sign Chaos: Learning to Lead». Там же он отметил, что его мнение о самом опасном государстве разделяют и «пакистанские военные».