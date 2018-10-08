ИА «Ореанда-Новости». Власти Китайской Народной Республики подозревают бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя причастным к коррупционным преступлениям. История с экс-главой Интерпола началась после того, как в средствах массой информации появились сообщения об его таинственном исчезновении.



В понедельник, 8 октября, Министерство общественной безопасности КНР распространило информацию, что Хунвэй подозревается в коррупционных преступлениях (в получении взяток), в отношении бывшего руководителя начали проверку.

Расследованием занимается Государственный надзорный комитет КНР. Также Мэн Хунвэй подозревается в других преступлениях.

Напомним, Мэн Хунвэй занимал должность главы Интерпола и одновременно заместителя министра общественной безопасности в Китае.

В воскресенье, 7 октября, стало известно, что он ушёл в отставку с должности генсекретаря Интерпола. Это случилось после его «пропажи» и задержания.

В генеральный секретариат Интерпола поступило заявление от Хунвэя, где он сообщает о свой отставке, его заявление немедленно вступило в силу, пояснили в пресс-службе международной полицейской организации.

Исполняющим обязанности президента организации назначен Ким Чен Янг, представитель Южной Кореи – старший вице-президент организации. Он будет занимать этот пост, пока не выберут нового главу 18-21 ноября в Дубае.

Исчезновение и задержание:

В конце сентября Мэн Хунвэй направился в Китай и таинственно исчез – перестал выходить на связь. Было инициировано расследование исчезновение главы международной полицейской организации. В связи с этим обстоятельством Интерпол направили запрос властям КНР о местонахождении Хунвэя.

В воскресенье в Коммунистической партии Китая сообщили, что Хунвэй подозревается в нарушении закона КНР. Вечером стало известно, что 64-летнего чиновника задержали по подозрению в коррупционных преступлениях, это подтвердили китайские власти.