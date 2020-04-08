ИА «Ореанда-Новости». Бывшие послы США на Украине предложили «вернуть» Крым, воспользовавшись пандемией. Стивен Пафйер, Джон Хербст и Уильям Тейлор сделали такое заявление на страницах NPR. Экс-дипломаты считают, что ситуация с коронавирусом сможет обеспечить «неожиданную возможность» прекратить конфликт на Украине.

По мнению авторов заявления, в условиях нестабильной экономики и распространения коронавируса США, Германия, Украина и Франция должны сделать выгодное предложение Москве. Экс-послы считают, что нужно предложить России снятие международных санкций в обмен на прекращение конфликта на Донбассе.

Также отмечается, что возможно и дальнейшее снятие ограничений в случае «возвращения Крыма на Украину».





