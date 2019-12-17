ИА «Ореанда-Новости». Суд в Пакистане приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни, пишет «Интерфакс».



Политика признали виновным в деле о госизмене. Так, Мушаррафу обвиняют в нарушении Конституции страны в 2007 году. Тогда он ввёл в стране режим чрезвычайного положения.



Отмечается, что приговор может быть обжалован. Известно также, что в Пакистане впервые в истории смертный приговор был вынесен бывшему главе государства.



76-летний Мушарраф в настоящее время находится в Дубае, куда уехал на лечение в 2016 году. По данным газеты, он утверждает, что не может вернуться в Пакистан из-за многочисленных проблем со здоровьем, которые представляют угрозу его жизни.