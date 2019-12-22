22.12.2019, 11:34
Эксперт дал оценку высказыванию дипломата из США о реакции ЕС на санкции
ИА «Ореанда-Новости» Станислав Бышок, работающий исполнительным директором мониторинговой организации CIS-EMO, отреагировал на высказывание Ричарда Гренелла, посла США в Германии, о том, что некоторые европейские государства сегодня благодарны США за введение санкций по "Северному потоку-2".
В беседе в RT Бышоком отмечено, что данные заявления Гренелла являются его должностными обязанности. Ими, по словам эксперта, он старается оправдывать решения своей страны, в том числе и такими неподтвержденными заявлениями и данными.
Станислав Бышок отметил, ключевой страной ЕС - Германией уже принято положительное решение по проекту "Северный поток-2", несмотря на различные высказывания представителей американских властей.
В беседе в RT Бышоком отмечено, что данные заявления Гренелла являются его должностными обязанности. Ими, по словам эксперта, он старается оправдывать решения своей страны, в том числе и такими неподтвержденными заявлениями и данными.
Станислав Бышок отметил, ключевой страной ЕС - Германией уже принято положительное решение по проекту "Северный поток-2", несмотря на различные высказывания представителей американских властей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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