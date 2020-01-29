По словам эксперта, в РФ эпоха холодной войны изучена не до конца. Политолог, выросший в западной Германии, отмечает, что. По его словам,Он говорит, что в учебных заведениях европейцев учили тому, что Европу спасли США. Он утверждает, что в европейских школах заявляли о необходимости быть благодарными американцам, а с Востоке идёт лишь плохое.Рар заявляет о том, что во многих немцах живет менталитет холодной войны, который будет очень сложно изменить. При этом он отметил, что в ходе исследований выяснилось, что большинство жителей Германии хотят примириться с РФ.