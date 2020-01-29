29.01.2020, 14:46
Эксперт из Германии рассказал, что препятствует сближению РФ и ФРГ
ИА «Ореанда-Новости». Менталитет холодной войны и желание немецкой элиты защищать позиции Прибалтики и Польши являются тем, что сегодня мешает сближению РФ и Германии. Об этом сказал Александр Рар - германский политолог, журналист и биограф президента РФ Владимира Путина.
По словам эксперта, в РФ эпоха холодной войны изучена не до конца. Политолог, выросший в западной Германии, отмечает, что с точки зрения тех, кто жил на Западе, СССР был "жутким врагом". По его словам, на Западе боялись российских спецслужб и российских политиков.
Он говорит, что в учебных заведениях европейцев учили тому, что Европу спасли США. Он утверждает, что в европейских школах заявляли о необходимости быть благодарными американцам, а с Востоке идёт лишь плохое.
Рар заявляет о том, что во многих немцах живет менталитет холодной войны, который будет очень сложно изменить. При этом он отметил, что в ходе исследований выяснилось, что большинство жителей Германии хотят примириться с РФ.
По словам эксперта, в РФ эпоха холодной войны изучена не до конца. Политолог, выросший в западной Германии, отмечает, что с точки зрения тех, кто жил на Западе, СССР был "жутким врагом". По его словам, на Западе боялись российских спецслужб и российских политиков.
Он говорит, что в учебных заведениях европейцев учили тому, что Европу спасли США. Он утверждает, что в европейских школах заявляли о необходимости быть благодарными американцам, а с Востоке идёт лишь плохое.
Рар заявляет о том, что во многих немцах живет менталитет холодной войны, который будет очень сложно изменить. При этом он отметил, что в ходе исследований выяснилось, что большинство жителей Германии хотят примириться с РФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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