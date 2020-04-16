Эксперт порекомендовал американским властям в первую очередь обеспечить защиту тем, кто сдерживает развитие эпидемии, рассказывает РИА Новости.Капланом было отмечено, что коронавирус является самой серьёзной болезнью с тех времён, как стала распространяться "испанка". Также он заявил, что пик распространения коронавируса в США либо уже начался, либо скоро наступит. Врач указал на то, что специалисты не знают точно, почему разные люди переносят инфицирование коронавирусом с разной степенью тяжести.