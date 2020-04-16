16.04.2020, 11:53
Эксперт назвал коронавирус самым серьёзным заболеванием за 100 лет
ИА «Ореанда-Новости». Марлен Каплан, работающий в одном из медицинских учреждений города Нью-Йорка, сделал заявление о том, что коронавирус представляет собой серьёзнейшее заболевание в истории человечества. Эксперт порекомендовал американским властям в первую очередь обеспечить защиту тем, кто сдерживает развитие эпидемии, рассказывает РИА Новости.
Капланом было отмечено, что коронавирус является самой серьёзной болезнью с тех времён, как стала распространяться "испанка". Также он заявил, что пик распространения коронавируса в США либо уже начался, либо скоро наступит. Врач указал на то, что специалисты не знают точно, почему разные люди переносят инфицирование коронавирусом с разной степенью тяжести.
Капланом было отмечено, что коронавирус является самой серьёзной болезнью с тех времён, как стала распространяться "испанка". Также он заявил, что пик распространения коронавируса в США либо уже начался, либо скоро наступит. Врач указал на то, что специалисты не знают точно, почему разные люди переносят инфицирование коронавирусом с разной степенью тяжести.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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