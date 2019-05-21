ИА «Ореанда-Новости» Из-за того, что нынешний состав не желает сотрудничать с президентом Украины Владимиром Зеленским роспуск Рады – правильное решение. Такое мнение высказала украинский политолог Елена Дяченко.

По её словам смысла вступать в коммуникации с нынешним парламентом у Зеленского не было, так как нынешний состав парламента демонстрирует нежелание сотрудничать с президентом. Кроме того, сейчас Рада потеряла доверие украинского народа. Ранее Зеленский досрочно распустил Раду, назначив внеочередные выборы на 21 июля.