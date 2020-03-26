26.03.2020, 15:25
Эксперт рассказал, какую большую ошибку совершила Италия в борьбе с коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». В начале распространения коронавируса итальянское руководство совершило большую ошибку, приняв меры по госпитализации "всех подряд", сказал в эфире НСН российский специалист Николай Малышев.
По словам эксперта, вначале в Италии все койки в лечебных учреждениях были заняты людьми, у которых коронавирус протекал в лёгкой форме.
По словам специалиста, в РФ пациентов с легкой формой коронавируса, которые находятся вне зоны риска, оставляют лечиться в домашних условиях. Он отмечает, что это позволяет не пойти по очень тяжёлому "итальянскому сценарию", когда не будет хватать мест в специализированных больницах.
По словам эксперта, вначале в Италии все койки в лечебных учреждениях были заняты людьми, у которых коронавирус протекал в лёгкой форме.
По словам специалиста, в РФ пациентов с легкой формой коронавируса, которые находятся вне зоны риска, оставляют лечиться в домашних условиях. Он отмечает, что это позволяет не пойти по очень тяжёлому "итальянскому сценарию", когда не будет хватать мест в специализированных больницах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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