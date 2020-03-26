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По словам эксперта,По словам специалиста, в РФ пациентов с легкой формой коронавируса, которые находятся вне зоны риска, оставляют лечиться в домашних условиях. Он отмечает, что это позволяет не пойти по очень тяжёлому "итальянскому сценарию", когда не будет хватать мест в специализированных больницах.