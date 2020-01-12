Эксперт советует рацион разнообразить фруктами, среди которых она выделяет ананас. По словам Торопыгиной, в ананасе содержится фермент бромелайн. Этот фермент снижает образование жировой ткни и улучшает пищеварение.Врач также рассказала о том, что грейпфрут может укрепить иммунитет и нормализовать уровень инсулина. Она рекомендует не очищать грейпфрут от пленки, так как в ней содержится нарингин. Это вещество оказывает желчегонный эффект и ускоряет метаболизм.Диетолог также дала рекомендации при приготовление блюд использовать корицу. Она стабилизирует в крови уровень сахара и дает ощущение сытости.Врач напомнила, что употреблять в пищу перечисленные продукты необходимо умеренными порциями.