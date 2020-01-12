12.01.2020, 10:28
Эксперт рассказала о том, какие продукты помогают худеть
ИА «Ореанда-Новости». Ириной Торопыгиной, работающей врачом-диетологом, было рассказано порталу E1.ru о продуктах, помогающих при похудении.
Эксперт советует рацион разнообразить фруктами, среди которых она выделяет ананас. По словам Торопыгиной, в ананасе содержится фермент бромелайн. Этот фермент снижает образование жировой ткни и улучшает пищеварение.
Врач также рассказала о том, что грейпфрут может укрепить иммунитет и нормализовать уровень инсулина. Она рекомендует не очищать грейпфрут от пленки, так как в ней содержится нарингин. Это вещество оказывает желчегонный эффект и ускоряет метаболизм.
Помимо этого, заявляет специалист, некоторые пряности помогут в похудении. Она говорит, что, к примеру, имбирь стимулирует пищеварительные железы к тому, чтобы вырабатывался фермент, который улучшает процесс расщепления пищи.
Диетолог также дала рекомендации при приготовление блюд использовать корицу. Она стабилизирует в крови уровень сахара и дает ощущение сытости.
Врач напомнила, что употреблять в пищу перечисленные продукты необходимо умеренными порциями.
Эксперт советует рацион разнообразить фруктами, среди которых она выделяет ананас. По словам Торопыгиной, в ананасе содержится фермент бромелайн. Этот фермент снижает образование жировой ткни и улучшает пищеварение.
Врач также рассказала о том, что грейпфрут может укрепить иммунитет и нормализовать уровень инсулина. Она рекомендует не очищать грейпфрут от пленки, так как в ней содержится нарингин. Это вещество оказывает желчегонный эффект и ускоряет метаболизм.
Помимо этого, заявляет специалист, некоторые пряности помогут в похудении. Она говорит, что, к примеру, имбирь стимулирует пищеварительные железы к тому, чтобы вырабатывался фермент, который улучшает процесс расщепления пищи.
Диетолог также дала рекомендации при приготовление блюд использовать корицу. Она стабилизирует в крови уровень сахара и дает ощущение сытости.
Врач напомнила, что употреблять в пищу перечисленные продукты необходимо умеренными порциями.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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