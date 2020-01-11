ИА «Ореанда-Новости». Фирас Модад заявил, что США и Иран ограничатся «неуверенной конфронтацией» и не перейдут к войне.

Как считает руководитель направления оценки страновых рисков на Ближнем Востоке экспертной компании HIS Markit Фирас Модад, американцев и иранцев ждёт неуверенная конфронтация. Однако это всё, на чём они остановятся. Эксперт заявил, что войны между этими двумя странами не будет.

Для того чтобы сбавить градус ситуации США необходимо сделать первый шаг. Тогда Иран задумается о снижении напряжённости в регионе и вернётся к обсуждению ядерного вопроса. В таких условиях тотальная война не начнётся.

Модад также отметил, что зависимость Штатов от энергоресурсов будет давить на них. Это может послужить толчком для смягчения санкций.