17.01.2020, 12:36
Эксперт заявил, что Гончарук устраивает украинского президента на посту премьера
ИА «Ореанда-Новости». По мнению Богдана Безпалько, работающего в Совете по межнациональным отношениям при президенте России, украинский премьер-министр, который написал заявление об отставке, устраивает лидера Украины Владимира Зеленского, поэтому отставка может быть либо отложена, либо не принята.
В пятницу Гончарук высказался о том, что им было написано заявление об отставке.
Украинский государственный деятель заявил, что им было принято такое решение после инцидента с появлением аудиозаписи его нелестных слов в адрес Зеленского. Гончарук утверждает, что написал заявление об отставке с целью доказать свое уважение. Гончаруком было сказано, что запись была смонтирована, хотя подлинность её он отрицать не стал.
Безпалько заявил, что Гончарук устраивал президента Украины.
В пятницу Гончарук высказался о том, что им было написано заявление об отставке.
Украинский государственный деятель заявил, что им было принято такое решение после инцидента с появлением аудиозаписи его нелестных слов в адрес Зеленского. Гончарук утверждает, что написал заявление об отставке с целью доказать свое уважение. Гончаруком было сказано, что запись была смонтирована, хотя подлинность её он отрицать не стал.
Безпалько заявил, что Гончарук устраивал президента Украины.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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