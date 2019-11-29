Задействующее приёмы социальной инженерии мошенничество для клиентов банков стало самой распространённой угрозой. И это ситуация сохранит динамику. Связывают это с тем, что отслеживанием подозрительной активности занимаются лишь в крупных банках.Стало известно, что преступниками стали реже проводиться фишинговые атаки. Многие преступники, совершавшие таким способом кражи, перестали этим промышлять. Заявлено также о спаде произведенных с помощью троянов краж денег на 43 процента, если сравнивать с показателями 2018 года за этот же период времени.