29.11.2019, 09:09
Эксперты дали объяснение буму телефонного мошенничества в РФ
ИА «Ореанда-Новости». По данным компании Group-IB, которые были предоставлены на проходящей в Сингапуре конференции по кибербезопасности, в РФ телефонные мошенничества начали распространяться, потому что для преступников кражи денег с применением вирусов стали менее выгодными.
Задействующее приёмы социальной инженерии мошенничество для клиентов банков стало самой распространённой угрозой. И это ситуация сохранит динамику. Связывают это с тем, что отслеживанием подозрительной активности занимаются лишь в крупных банках.
Стало известно, что преступниками стали реже проводиться фишинговые атаки. Многие преступники, совершавшие таким способом кражи, перестали этим промышлять. Заявлено также о спаде произведенных с помощью троянов краж денег на 43 процента, если сравнивать с показателями 2018 года за этот же период времени.
Задействующее приёмы социальной инженерии мошенничество для клиентов банков стало самой распространённой угрозой. И это ситуация сохранит динамику. Связывают это с тем, что отслеживанием подозрительной активности занимаются лишь в крупных банках.
Стало известно, что преступниками стали реже проводиться фишинговые атаки. Многие преступники, совершавшие таким способом кражи, перестали этим промышлять. Заявлено также о спаде произведенных с помощью троянов краж денег на 43 процента, если сравнивать с показателями 2018 года за этот же период времени.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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