В материале заявлено, что такая ситуация сложилась из-за тактики ведения боевых действий, которые применяется армией США. Так, в ходе операций в Ираке и Афганистане против подразделений противника, которые были слабо вооружены, американцы в качестве огневой поддержки применяли авиацию. Журнал отмечает, что, между тем артиллеристы США выполняли задачи, которые им несвойственны, к примеру, охраняли КПП. Вследствие этого, артиллеристы несли наибольшие потери и лишались возможности получить опыт.РФ же, отмечается в материале, продолжает заниматься поддержкой на должном уровне своей реактивной и ствольной артиллерии.