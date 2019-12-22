22.12.2019, 09:19
Эксперты назвали военную сферу, в которой РФ превосходит США
ИА «Ореанда-Новости» Полевая артиллерия, стоящая на вооружении американской армии, уступает вооружениям РФ. Об этом написано в материале издания National Interest, которое ссылается на информацию, полученную журналом от аналитического центра RAND Corporation.
В материале заявлено, что такая ситуация сложилась из-за тактики ведения боевых действий, которые применяется армией США. Так, в ходе операций в Ираке и Афганистане против подразделений противника, которые были слабо вооружены, американцы в качестве огневой поддержки применяли авиацию. Журнал отмечает, что, между тем артиллеристы США выполняли задачи, которые им несвойственны, к примеру, охраняли КПП. Вследствие этого, артиллеристы несли наибольшие потери и лишались возможности получить опыт.
РФ же, отмечается в материале, продолжает заниматься поддержкой на должном уровне своей реактивной и ствольной артиллерии.
В материале заявлено, что такая ситуация сложилась из-за тактики ведения боевых действий, которые применяется армией США. Так, в ходе операций в Ираке и Афганистане против подразделений противника, которые были слабо вооружены, американцы в качестве огневой поддержки применяли авиацию. Журнал отмечает, что, между тем артиллеристы США выполняли задачи, которые им несвойственны, к примеру, охраняли КПП. Вследствие этого, артиллеристы несли наибольшие потери и лишались возможности получить опыт.
РФ же, отмечается в материале, продолжает заниматься поддержкой на должном уровне своей реактивной и ствольной артиллерии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии