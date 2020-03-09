ИА «Ореанда-Новости». Эксперты назвали примерным сроком окончания эпидемии нового коронавируса июнь этого года.

По мнению главы специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжуна Наньшаня, эпидемия COVID-19 продлится в лучшем случае до июня этого года. Пока сложившаяся ситуация не позволяет сделать более позитивный прогноз.

Эксперт добавил, что сейчас все силы по проведению эпидемиологического контроля должны быть направлены не на предотвращение вывоза вируса из какой-либо страны, а к пресечению появления привозных случаев. Власти государств должны свести к минимуму пересечение населением границ стран, чтобы можно было локализовать заболевание.