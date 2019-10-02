. Об этом во вторник заявили эксперты Всемирной Торговой организации. Ожидается, что уровень глобальной торговли в этом году вырастет всего на 1,2 процента, хотя ещё весной прогнозы были в два раза оптимистичнее.Торговые конфликты усиливают неопределенность, что приводит к тому, что некоторые компании откладывают инвестиции, направленные на повышение производительности, которые необходимы для повышения уровня жизни», - говорится в заявлении для издания "Нью-Йорк таймс" генерального директора организации Роберту Азеведу.Прогнозируется, что мировая торговля достигнет роста 2,7 процента лишь в следующем году, что ниже прогнозируемых ранее 3 процентов.