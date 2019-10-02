02.10.2019, 18:08
Эксперты ВТО в два раза снизили прогноз роста мировой торговли
ИА «Ореанда-Новости». Значительного роста мировой торговли товарами в этом году не будет. Об этом во вторник заявили эксперты Всемирной Торговой организации. Ожидается, что уровень глобальной торговли в этом году вырастет всего на 1,2 процента, хотя ещё весной прогнозы были в два раза оптимистичнее.
Среди причин ухудшения ВТО указала ослабленную мировую экономику, торговую войну президента США Дональда Трампа с Китаем, а также опасения в связи с грядущим Брекситом.
Торговые конфликты усиливают неопределенность, что приводит к тому, что некоторые компании откладывают инвестиции, направленные на повышение производительности, которые необходимы для повышения уровня жизни», - говорится в заявлении для издания "Нью-Йорк таймс" генерального директора организации Роберту Азеведу.
Прогнозируется, что мировая торговля достигнет роста 2,7 процента лишь в следующем году, что ниже прогнозируемых ранее 3 процентов.
Среди причин ухудшения ВТО указала ослабленную мировую экономику, торговую войну президента США Дональда Трампа с Китаем, а также опасения в связи с грядущим Брекситом.
Торговые конфликты усиливают неопределенность, что приводит к тому, что некоторые компании откладывают инвестиции, направленные на повышение производительности, которые необходимы для повышения уровня жизни», - говорится в заявлении для издания "Нью-Йорк таймс" генерального директора организации Роберту Азеведу.
Прогнозируется, что мировая торговля достигнет роста 2,7 процента лишь в следующем году, что ниже прогнозируемых ранее 3 процентов.
Источник: Источник: ИА «Ореанда-Новости».
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