ИА "Ореанда-Новости" В понедельник, 28 октября, стало известно, что Палата представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки согласилась с резолюцией, согласно которой государство официально признаёт массовую гибель армянского народе в 1915 году геноцидом. Эксперты дали свои оценки этому решению американской власти.

По информации, предоставленной экспертом по Южному Кавказу и директором кавказской программы британской организации Conciliation Resources Лоуренсом Броерсом, признание американской стороной резни армян геноцидом имеет огромное символическое значение, однако, говорить о том, что этот шаг существенным образом повлияет на политику государственного департамента и американских дипломатов, не приходится. Следует отметить, что в ходе обсуждения резолюции Палата представителей США больше говорила об исторической справедливости, нежели о вопросах внешней политики.

По словам лидера демократического большинства Палаты представителей США Стена Хоейра, этот документ касается прежде всего событий, которые происходили во времена существования Османской империи, а не направлен против нынешней турецкой власти. Он также отметил, что таким образом Америка даёт понять, что не бросит в беде представителей курдского народа в настоящее время.

О принятой резолюции высказался и председатель комитета по разведке Адам Шифф. Он отметил, что ему потребовалось девятнадцать лет, чтобы этот документ утвердили на государственном уровне, и он не намерен молчать о событиях вековой давности.

Напомним, что принятие американской стороной резолюции о признании массовой гибели армян в 1915 году было расценено турецким руководством как признак ухудшения политических отношений между Турцией и Америкой.