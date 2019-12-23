23.12.2019, 12:20
Эксперты заявили о пользе гибкого графика
ИА "Ореанда-Новости" Специалисты выяснили, что на самочувствие и успеваемость школьников благотворно влиял гибкий график начала уроков. В журнале Sleep были размещены результаты этого исследования.
Люди, проживающих в больших городах, страдают от того, что хронически недосыпают. Это относится в полной мере и к детям школьного возраста, у которых уроки начинаются очень рано. Эти дети часто жалуются на то, что не досыпают.
В одной из школ в Западной Германии провели эксперимент: тем, кто учится в старших классах, предоставили возможность выбирать время начала занятий - в 8 или в 9 часов.
В течение нескольких недель специалисты собирали информацию по успеваемости и самочувствию учеников старших классов этой школы. Они также анализировали с помощью браслета, закрепленного на запястье детей, показатели сна и движения.
Учёные опасались, что школьники, получившие возможность вставать позже, станут позже ложиться, и от этого общее время сна останется прежним. Но выяснилось, что при гибком графике 97 процентов участников исследования действительно стали больше спать, и при этом увеличилась их средняя продолжительность сна. Эти дети лучше концентрировались во время уроков, чувствовали себе менее уставшими, после занятий больше занимались дома.
Учёные пришли к выводу, что позитивное влияние в первую очередь связано с возможностью гибко управлять своим режимом, а также ощущением внутренней свободы. По их мнению, субъективные параметры у учащихся улучшаются, когда им предоставляют гибкую систему обучения. Авторы исследования заявляют, что, несмотря на многообещающие результаты исследования, для того. чтобы были сделаны окончательные выводы, необходимы более длительные и обширные наблюдения.
Люди, проживающих в больших городах, страдают от того, что хронически недосыпают. Это относится в полной мере и к детям школьного возраста, у которых уроки начинаются очень рано. Эти дети часто жалуются на то, что не досыпают.
В одной из школ в Западной Германии провели эксперимент: тем, кто учится в старших классах, предоставили возможность выбирать время начала занятий - в 8 или в 9 часов.
В течение нескольких недель специалисты собирали информацию по успеваемости и самочувствию учеников старших классов этой школы. Они также анализировали с помощью браслета, закрепленного на запястье детей, показатели сна и движения.
Учёные опасались, что школьники, получившие возможность вставать позже, станут позже ложиться, и от этого общее время сна останется прежним. Но выяснилось, что при гибком графике 97 процентов участников исследования действительно стали больше спать, и при этом увеличилась их средняя продолжительность сна. Эти дети лучше концентрировались во время уроков, чувствовали себе менее уставшими, после занятий больше занимались дома.
Учёные пришли к выводу, что позитивное влияние в первую очередь связано с возможностью гибко управлять своим режимом, а также ощущением внутренней свободы. По их мнению, субъективные параметры у учащихся улучшаются, когда им предоставляют гибкую систему обучения. Авторы исследования заявляют, что, несмотря на многообещающие результаты исследования, для того. чтобы были сделаны окончательные выводы, необходимы более длительные и обширные наблюдения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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