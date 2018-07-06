ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Лидеры экстремистской секты «Аум Синрикё» были казнены в пятницу в Японии. Об этом сообщило Министерство юстиции страны. Смертный приговор был приведён в исполнение по отношению к следующим преступникам: основателю секты Тидзуо Мацумомто (известен он стал под именем Сёко Асахара); второго лидера преступной группы Киёхидэ Хаякава, который руководил производством ядовитого газа зарин; Томомаса Накагава, в секте он занимал должность «министра внутренних дел духовного императора» и других преступников.

Ёко Камикава, глава Министерства юстиции Японии, на пресс-конференции с журналистами отметила, что несмотря на то, что осуждённые совершили преступления разной степени тяжести, суд приговорил их всех без исключения к смертной казни. Ёсихидэ Суга, генеральный секретарь кабинета министров Японии в выступлении перед журналистами заявил, что правоохранительные органы Японии прилагают огромные усилия, чтобы выявить и нейтрализовать организации подобные «Аум Синрикё».

Секту «Аум Синрикё» создал японец Тидзуо Мацумомто, Название «Аум Сенрикё» переводится, как «Высшая истина». В качестве религиозной организации она была официально зарегистрирована в 1989 году.

Началось всё с того, что Мацумомто ездил по японским университетам с лекциями. Затем свет увидели несколько его книг. В 1990-х во всём мире к учению новоявленного гуру примкнули десятки тысяч человек. Мацумомто объявил себя вторым Христом, также он говорил, что после Будды является вторым, кто достиг просветления. Со временем учение «Аум Синрикё» стало напоминать культ, который пропагандировал конец света, призывал к насильственным действиям утверждал, что в грядущей Третьей мировой войне погибнут все, кроме последователей учения Мацумомто. Затем члены культа стали прибегать к насильственным действиям по отношению к их противникам. Часто они использовали химическое оружие в своих преступлениях. Известным всему миру стал теракт, организованный сектой в Токио в 1995 году. Тогда в токийском метро преступная группировка распылила отравляющий газ зарин. Погибли 13 человек и более 6 тысяч получили отравления различной степени тяжести. В этом же году правоохранительным органам Японии удалось арестовать некоторых руководителей «Аум Синрикё». Всего на скамье подсудимых оказалось более 200 человек. 13 из них были приговорены к смертной казни.