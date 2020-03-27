ИА «Ореанда-Новости». Эпидемиолог рассказал о возможности второй крупной вспышки коронавируса в Китае. Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил в эфире Центрального телевидения КНР, что такой же сильной вспышки не ожидается.

Наньшань считает, что новые случаи заражения могут затронуть лишь малую группу людей. Те меры массового контроля, которые были реализованы в Китае, помогут снизить вероятность повторной крупной вспышки.

Китай – одна из стран, которой коронавирус COVID-19 удалось сдержать. На данном этапе в КНР обнаруживаются заражённые лишь среди приезжих.