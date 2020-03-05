Специалистом было заявлено, что в государства, в которых сейчас прослеживается наиболее тяжёлая ситуация - Иран, Южная Корея, Италия - первые образцы коронавируса были завезены путешественниками из КНР. Но они посещали и другие страны, так что, утверждает эксперт,Специалист указал на то, что инфекции, для того, чтобы распространиться, нужно время, поэтому коронавирус распространяется не слишком быстро.