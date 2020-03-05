05.03.2020, 07:52
Эпидемиолог спрогнозировал серьёзные вспышки коронавируса в новых государствах
ИА «Ореанда-Новости». В ближайшее время в ряде государств могут случиться вспышки коронавируса. Об этом рассказал РИА Новости эксперт Бен Коулинг, работающий на должности руководителя кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета.
Специалистом было заявлено, что в государства, в которых сейчас прослеживается наиболее тяжёлая ситуация - Иран, Южная Корея, Италия - первые образцы коронавируса были завезены путешественниками из КНР. Но они посещали и другие страны, так что, утверждает эксперт, есть вероятность того, что в ближайшее время произойдут схожие вспышки коронавируса в других государствах.
Специалист указал на то, что инфекции, для того, чтобы распространиться, нужно время, поэтому коронавирус распространяется не слишком быстро.
Специалистом было заявлено, что в государства, в которых сейчас прослеживается наиболее тяжёлая ситуация - Иран, Южная Корея, Италия - первые образцы коронавируса были завезены путешественниками из КНР. Но они посещали и другие страны, так что, утверждает эксперт, есть вероятность того, что в ближайшее время произойдут схожие вспышки коронавируса в других государствах.
Специалист указал на то, что инфекции, для того, чтобы распространиться, нужно время, поэтому коронавирус распространяется не слишком быстро.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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