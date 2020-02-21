21.02.2020, 17:10
Эрдоган отметил, что ситуацию в Идлибе можно назвать войной
ИА «Ореанда-Новости». Турецкий президент Эрдоган отметил, что ситуацию в Идлибе можно назвать войной, сообщает издательство «РИА Новости».
По словам лидера Турции, их военнослужащие уже начали военные действия на территории Идлиба. Также он отметил, что сегодня, 21 февраля, вечером он планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. В разговоре будут определены поведения России и Турции на северо-западе Сирии.
Кроме этого Эрдоган отметил, что лидер Франции и канцлер Германии предложили Владимиру Путину провести четырёхсторонний саммит в отношении ситуации в Сирии 5 марта 2020 года.
Стоит отметить, что пресс-служба Кремля подтвердила информацию о запланированном телефонном разговоре президентов России и Турции.
По словам лидера Турции, их военнослужащие уже начали военные действия на территории Идлиба. Также он отметил, что сегодня, 21 февраля, вечером он планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. В разговоре будут определены поведения России и Турции на северо-западе Сирии.
Кроме этого Эрдоган отметил, что лидер Франции и канцлер Германии предложили Владимиру Путину провести четырёхсторонний саммит в отношении ситуации в Сирии 5 марта 2020 года.
Стоит отметить, что пресс-служба Кремля подтвердила информацию о запланированном телефонном разговоре президентов России и Турции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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