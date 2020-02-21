







По словам лидера Турции, их военнослужащие уже начали военные действия на территории Идлиба.В разговоре будут определены поведения России и Турции на северо-западе Сирии.Кроме этого Эрдоган отметил, что лидер Франции и канцлер Германии предложили Владимиру Путину провести четырёхсторонний саммит в отношении ситуации в Сирии 5 марта 2020 года.Стоит отметить, что пресс-служба Кремля подтвердила информацию о запланированном телефонном разговоре президентов России и Турции.