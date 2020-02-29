ИА «Ореанда-Новости» . Турецкий президент предложил главе России оставить своё государство «один на один» с Дамаском и больше не вмешиваться в конфликт между турецкой и сирийской сторонами. О выступлении Эрдогана в Стамбуле рассказали корреспонденты издания «РИА Новости».

Эрдоган заверил присутствующих на выступлении, что противостояние войск Турции и сирийской правительственной армии не является авантюрой или способом расширить границы государства.

«Мы вошли туда по приглашению народа Сирии. И пока сирийский народ не предложит нам уйти, мы их не покинем», - заявил президент Турции.

Обращаясь к главе России Владимиру Путину, Эрдоган попросил не вмешиваться в конфликт и оставить страны самостоятельно решать свои проблемы. Кроме того, турецкий лидер сообщил, что число жертв среди турецких военнослужащих после авиационного удара в сирийском Идлибе возросло до 36 человек. При этом армия Турции ликвидировала более 2100 солдат Сирии, более 300 единиц военного транспорта и техники и несколько складов с химическим оружием.

Ранее Турции открыла свои границы для сирийских беженцев в ЕС, сославшись на отсутствие помощь со стороны государств Евросоюза.