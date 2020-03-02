ИА «Ореанда-Новости». Тайип Эрдоган, президент Турции, рассказал о цели встречи с главой Российского государства Владимиром Путиным. Слова лидера Турции приводит издание Daily Sabah. 

Турецким президентом было заявлено о том, что он надеется на переговорах с российским коллегой договориться по режиму прекращения огня в сирийском Идлибе. Он заявил, что вместе с российским лидером будет оценивать недавние изменения, которые произошли в Идлибе. 

Переговоры Эрдогана и Путина должны состояться пятого марта в Москве. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россией придаётся большое значение взаимодействию с Анкарой в вопросах, связанных с Сирией.  