02.03.2020, 14:14
Эрдоган проинформировал о цели переговоров с Путиным
ИА «Ореанда-Новости». Тайип Эрдоган, президент Турции, рассказал о цели встречи с главой Российского государства Владимиром Путиным. Слова лидера Турции приводит издание Daily Sabah.
Турецким президентом было заявлено о том, что он надеется на переговорах с российским коллегой договориться по режиму прекращения огня в сирийском Идлибе. Он заявил, что вместе с российским лидером будет оценивать недавние изменения, которые произошли в Идлибе.
Переговоры Эрдогана и Путина должны состояться пятого марта в Москве. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россией придаётся большое значение взаимодействию с Анкарой в вопросах, связанных с Сирией.
Турецким президентом было заявлено о том, что он надеется на переговорах с российским коллегой договориться по режиму прекращения огня в сирийском Идлибе. Он заявил, что вместе с российским лидером будет оценивать недавние изменения, которые произошли в Идлибе.
Переговоры Эрдогана и Путина должны состояться пятого марта в Москве. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россией придаётся большое значение взаимодействию с Анкарой в вопросах, связанных с Сирией.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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