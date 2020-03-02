Турецким президентом было заявлено о том, что. Он заявил, что вместе с российским лидером будет оценивать недавние изменения, которые произошли в Идлибе.Переговоры Эрдогана и Путина должны состояться пятого марта в Москве. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россией придаётся большое значение взаимодействию с Анкарой в вопросах, связанных с Сирией.