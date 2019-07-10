ИА «Ореанда-Новости» Если на Турцию будет совершено нападение, для отражения атаки будут применены российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что именно для отражения нападения была сделана такая инвестиция. Эрдоган заявил, что Анкара собирается также совместно с Росией производить С-400. Он также отметил, что проблем с российскими ПВО на данном этапе нет.