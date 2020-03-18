Об этом заявлено в материале издания Finencial Times, которое ссылается на закрытый доклад ЕС от шестнадцатого марта.В документе изложено, что. Отмечается, что наиболее активными распространителями дезинформации являются аккаунты в социальных сетях, ранее уже размещавшие сообщения об акциях протеста "желтых жилетов" во Франции.В публикации заявлено, что размещаются сообщения о том, что новый вирус имеет искуственное происхождение, и что эта болезнь является оружием. Также в них говорится, что капиталистам выгодно распространение коронавируса.