18.03.2020, 13:36
ЕС вслед за США обвинил РФ в распространении фейков о коронавирусе
ИА «Ореанда-Новости». ЕС вслед за США обвинил РФ в том, что она якобы занимается распространением ложной информации о борьбе западных государств с коронавирусом. Об этом заявлено в материале издания Finencial Times, которое ссылается на закрытый доклад ЕС от шестнадцатого марта.
В документе изложено, что в СМИ России якобы развернута кампания по дезинформации, которая направлена на то, чтобы посеять страх и панику в странах ЕС. Отмечается, что наиболее активными распространителями дезинформации являются аккаунты в социальных сетях, ранее уже размещавшие сообщения об акциях протеста "желтых жилетов" во Франции.
В публикации заявлено, что размещаются сообщения о том, что новый вирус имеет искуственное происхождение, и что эта болезнь является оружием. Также в них говорится, что капиталистам выгодно распространение коронавируса.
В документе изложено, что в СМИ России якобы развернута кампания по дезинформации, которая направлена на то, чтобы посеять страх и панику в странах ЕС. Отмечается, что наиболее активными распространителями дезинформации являются аккаунты в социальных сетях, ранее уже размещавшие сообщения об акциях протеста "желтых жилетов" во Франции.
В публикации заявлено, что размещаются сообщения о том, что новый вирус имеет искуственное происхождение, и что эта болезнь является оружием. Также в них говорится, что капиталистам выгодно распространение коронавируса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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