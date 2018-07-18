ИА "Ореанда-Новости" Европейская комиссия приняла решение оштрафовать корпорацию Google. Такое наказание связано с нарушением компанией антимонопольных правил Европейского Союза, а так же введением незаконных ограничений для пользователей. Сумма штрафа превысила 4 миллиарда евро.

Еврокомиссия – это главный орган исполнительной власти ЕС, который осуществляет контроль соблюдения правовых норм в рамках сообщества.

Компанию Google обвинили в злоупотреблении лидирующими позициями на мировом рынке приложений для устройств на операционной системе Android.

Решение назначить штраф в размере 4,34 миллиардов евро было принято сегодня, 18 июля в 14:00 в Брюселле. Маргарет Вестагер - представитель ЕК по вопросам конкуренции утверждает, что такая сумма штрафа лучше всего отражает серьезность нарушений корпорации. Специалисты Еврокомиссии уверены, что американская транснациональная корпорация лишила потребителей пользоваться всеми преимуществами честной конкуренции в такой популярной мобильной сфере.

Согласно выдвинутым претензиям, Google ввела специальные ограничения, которые направлены на производителей устройств на платформе Android, а так же сетевых операторов, которыми пользуются поклонники данной ОС. Суть ограничений состоит в перенаправлении трафика, который был сориентирован на поисковую систему Google. Существенной проблемой в Еврокомиссии признали необходимость предварительной установки приложений и сервисов Google на гаджеты с поддержкой Android, даже до их официальной продажи. По данным исследователей организация намеренно снижала рейтинги аналогичных сервисов-конкурентов, а в результатах поиска выдавала запрашиваемые страницы не на первый план, а в конце существующих вкладок.

Корпорация Googlе обязана исправить существующую ситуацию (ведение нечестной конкуренции) в течение девяноста месяцев. Иначе корпорации грозят дополнительные штрафы.

Представители Googlе отрицают факт нечестной конкуренции, и утверждает, что представители ЕК неправильно трактуют политику компании в целом, а так же оценивают рынок без учета конкуренции с Apple.