03.12.2019, 12:32
Еврокомиссия потребовала разъяснения у Кипра о ранее выданных «золотых паспортах»
ИА «Ореанда-Новости». Еврокомиссия потребовала разъяснения у Кипра о ранее выданных «золотых паспортах», сообщает издание Reuters.
Документ о требовании пояснений поступил властям Кипра 30 ноября 2019 года. Ответ должен быть передан в письменном виде в Еврокомиссию до 6 января 2020 года. Как уточняется, Кипр выдал 26 «золотых паспортов» иностранцам за инвестиции в государство. В начале ноября «золотые паспорта» были аннулированы.
Европейские чиновники проведут расследование о правомерности выдачи подобных удостоверений личности, чтобы в дальнейшем предотвратить незаконные выдачи паспортов.
Документ о требовании пояснений поступил властям Кипра 30 ноября 2019 года. Ответ должен быть передан в письменном виде в Еврокомиссию до 6 января 2020 года. Как уточняется, Кипр выдал 26 «золотых паспортов» иностранцам за инвестиции в государство. В начале ноября «золотые паспорта» были аннулированы.
Европейские чиновники проведут расследование о правомерности выдачи подобных удостоверений личности, чтобы в дальнейшем предотвратить незаконные выдачи паспортов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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