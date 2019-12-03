Документ о требовании пояснений поступил властям Кипра 30 ноября 2019 года. Ответ должен быть передан в письменном виде в Еврокомиссию до 6 января 2020 года.Европейские чиновники проведут расследование о правомерности выдачи подобных удостоверений личности, чтобы в дальнейшем предотвратить незаконные выдачи паспортов.