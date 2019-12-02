По мнению ЕКА, столкновение астероида с Землей почти невозможно. Но есть необходимость в изучении всех данных и параметров астероидов,Поэтому к 2024 году Европейское космическое агентство планирует отправить миссию к системе двух астероидов Дидимос. Миссия будет называться HERA.Стоимость проекта составляет 320 миллионов долларов. Финансирование будут производить ЕКА и NASA.Собранную информацию можно будет использовать для разработки планетарной защиты от астероидов.