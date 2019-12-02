02.12.2019, 23:09
Европейское космическое агентство отправит миссию на изучение астероидов
ИА «Ореанда-Новости». Европейское космическое агентство планирует отправить миссию на изучение астероидов к 2024 году, сообщает интернет-ресурс BitCryptoNews.
По мнению ЕКА, столкновение астероида с Землей почти невозможно. Но есть необходимость в изучении всех данных и параметров астероидов, так как в космосе насчитывается около 2 тысяч потенциально опасных космических объектов. Поэтому к 2024 году Европейское космическое агентство планирует отправить миссию к системе двух астероидов Дидимос. Миссия будет называться HERA.
Стоимость проекта составляет 320 миллионов долларов. Финансирование будут производить ЕКА и NASA. Целью миссии является изучение массы и состава астероидов. Собранную информацию можно будет использовать для разработки планетарной защиты от астероидов.
По мнению ЕКА, столкновение астероида с Землей почти невозможно. Но есть необходимость в изучении всех данных и параметров астероидов, так как в космосе насчитывается около 2 тысяч потенциально опасных космических объектов. Поэтому к 2024 году Европейское космическое агентство планирует отправить миссию к системе двух астероидов Дидимос. Миссия будет называться HERA.
Стоимость проекта составляет 320 миллионов долларов. Финансирование будут производить ЕКА и NASA. Целью миссии является изучение массы и состава астероидов. Собранную информацию можно будет использовать для разработки планетарной защиты от астероидов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии