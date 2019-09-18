ИА «Ореанда-Новости» Деньги планируется потратить на исследование и создание системы блокчейн-кошельков в открытой спутниковой сети. Инновация позволит пользователям разрабатывать приложения прямо в космосе.

Безусловный плюс данной технологии заключается в повышенной безопасности против киберпреступности. Помимо этого, система SpaceChain будет работать на основе трёх подписей (две подписи – на Земле, третья – на орбите).

Разработчики по всему миру уже демонстрируют недюжинный интерес к данному проекту. Компания рассчитывает провести три запуска в ближайшие 18 месяцев.