18.09.2019, 12:59
Европейское космическое агентство предоставило грант блокчейн-проекту SpaceChain
ИА «Ореанда-Новости» Деньги планируется потратить на исследование и создание системы блокчейн-кошельков в открытой спутниковой сети. Инновация позволит пользователям разрабатывать приложения прямо в космосе.
Безусловный плюс данной технологии заключается в повышенной безопасности против киберпреступности. Помимо этого, система SpaceChain будет работать на основе трёх подписей (две подписи – на Земле, третья – на орбите).
Разработчики по всему миру уже демонстрируют недюжинный интерес к данному проекту. Компания рассчитывает провести три запуска в ближайшие 18 месяцев.
Источник: «Ореанда-Новости»
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