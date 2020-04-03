ИА «Ореанда-Новости» . Евросоюз поддерживает предложение США о создании в Венесуэле переходного правительства с целью подготовки там президентских и парламентских выборов. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе.

«Настало время для всех действующих лиц в Венесуэле собраться вместе и на благо венесуэльского народа найти единый способ выхода из чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом», - отмечается в сообщении.

В документе подчеркивается, что «предложение США идёт в русле позиции ЕС, предлагая мирный выход из кризиса через переговорный путь к демократическому правительству, которое сейчас необходимо как никогда».

Глава дипломатии ЕС также пообещал усилить помощь, в частности, в борьбе с пандемией коронавируса.